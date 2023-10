Elezioni sindaco San Giuseppe Jato e Calatabiano, urne chiuse – Lo spoglio

Si è tornato a votare dopo due anni di commissariamento

PALERMO – Sono chiuse le urne per le elezioni in due comuni sciolti per mafia: San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, e Calatabiano, nel Catanese. Si elegge il nuovo sindaco.

Tre candidati a San Giuseppe Jato

A San Giuseppe Jato si torna alle urne dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Il comune era stato sciolto il 9 luglio 2021 su proposta del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, “in considerazione delle accertate forme di condizionamento dell’amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali”.

Sono tre i candidati, appoggiati da liste civiche: Angelo Rappa, con la lista “Connessi al Futuro”, Giuseppe Cosimo Siviglia, con la lista “Onestà, legalità e sviluppo, fatti non parole”, e Maurizio Liborio Costanza, con la lista “Uniti per Cambiare”.

Due candidati a Calatabiano

Anche a Calatabiano si torna alle urne dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. Il comune era stato sciolto nel novembre del 2021. Si sfidano le liste “Calatabiano Riparte” e “Riscattiamo Calatabiano” e a contendersi la poltrona di sindaco sono Salvatore Trovato e Antonio Petralia.

