Emergenza abitativa, presentato il progetto “Facciamo casa” VIDEO

Oggi sarà consegnato il primo immobile. Ferrandelli: "Aiuto concreto per chi è in difficoltà"

PALERMO – Questa mattina, nella sede dell’assessorato in via dello Spirito Santo, l’assessore Fabrizio Ferrandelli, con la delega alle Politiche abitative, ha presentato i dettagli del progetto sperimentale “Facciamo Casa”.

L’iniziativa, partita alla fine dello scorso anno e promossa dall’Assessorato Emergenza Abitativa, insieme all’Associazione “Idea e Azione” e Uepe (Uffici locali per l’Esecuzione Penale Esterna), con la collaborazione di Rap e Reset, è rivolta a persone fragili, in graduatoria per l’assegnazione di un alloggio, che sono impossibilitate a sostenere le spese dei lavori di ristrutturazione di cui spesso necessitano le abitazioni affidate loro dal Comune.

Nella giornata di oggi l’assessore consegnerà le chiavi del primo alloggio inserito nel progetto, che è stato ristrutturato con il contributo di alcune persone in esecuzione penale esterna, grazie all’Associazione “Idea e Azione”, guidata da Liboria Di Baudo.

Ferrandelli: “Aiuto concreto per chi non può restaurare gli immobili”

“I beneficiari di questi immobili sono soggetti che vengono stabiliti dalla lista dell’emergenza abitativa, noi stiamo cercando di mettere in evidenza chi ha particolari esigenze come, per esempio, chi viene da un dormitorio perché chi vive lì ha perso tutto”, spiega l’assessore Ferrandelli.

“Noi assegniamo immobili che sono precedentemente utilizzati da altri soggetti. Quando avviene l’assegnazione non tutti i cittadini hanno la possibilità di imbiancare le pareti, revisionare gli impianti o liberare la casa da oggetti dei precedenti inquilini”, ha aggiunto Ferrandelli.

“Questo perché, chi è in fragilità economica non può rivolgersi agli operai, in questo caso intervengono Rap e Reset che rimuovono gli ingombrati e ripristinano, anche con l’aiuto della Caritas, gli appartamenti. Abbiamo presentato il caso uno di questa sperimentazione e abbiamo visto che con poche centinaia di euro, anche grazie alla forza messa in campo da Idea e Azione si è riusciti a ridare dignità ad un immobile”.