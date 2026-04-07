"Al momento non si registrano criticità"

PALERMO – “All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo al momento non si riscontrano criticità sull’approvvigionamento di carburante per aviazione Jet A1”. Lo afferma Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo. “L’operatività dei voli – sottolinea la Gesap – non ha subito conseguenze. Pur in un contesto di monitoraggio della situazione, che richiede comunque un approccio prudenziale, siamo costantemente in contatto con i nostri fornitori e operatori al fine di garantire tempestiva reattività ed evoluzioni nella fornitura del carburante”.

Lagalla: “Situazione sotto monitoraggio”

“Il Comune – osserva il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla – segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione legata all’approvvigionamento di carburante per il trasporto aereo, che sta interessando il contesto nazionale e internazionale. In queste ore sono stato costantemente in contatto con i vertici della Gesap per monitorare ogni sviluppo e garantire un aggiornamento tempestivo”.

Lagalla ribadisce: “Allo stato attuale l’operatività dello scalo Falcone Borsellino non sta subendo conseguenze e i voli proseguono regolarmente. Continueremo a seguire la situazione con la massima prudenza e responsabilità, pronti a intervenire qualora si rendesse necessario”.

L’allerta negli altri aeroporti italiani

Il 4 aprile sono scattate negli aeroporti di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia le prime limitazioni di carburante per i voli. ir Bp Italia, uno dei principali operatori ha infatti emesso un un bollettino aereonautico rivolto alle compagnie aeree.