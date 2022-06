Emergenza Covid, boom di contagi: chiuso il Municipio di Paceco

Al via gli interventi di sanificazione

Emergenza Covid al Comune di Paceco. Il sindaco Giuseppe Scarcella con una ordinanza ha deciso per oggi e domani la chiusura degli uffici del Municipio , dopo che negli uffici si è registrata una crescita del numero dei contagi da SARS Covid-19.

“Provvedimento in via precauzionale”

“Ho ritenuto opportuno di dover intervenire, in via precauzionale, – sottolinea il primo cittadino – con una disinfezione urgente dei locali del Palazzo Municipale, a tutela della salute del personale, dell’utenza e degli amministratori, in ragione dell’andamento dei contagi”.

L’ordinanza

Gli interventi di disinfezione sono stati avviati alle 12 di oggi da parte di una ditta specializzata. Si svolgeranno nell’arco di 48 ore, dalla realizzazione dell’attività, all’aerazione e alla pulizia dei locali prima del loro utilizzo. “Gli uffici del Palazzo Municipale – è specificato nell’ordinanza del Sindaco – riprenderanno il normale funzionamento, con la riapertura all’utenza, a partire da mercoledì 22 giugno