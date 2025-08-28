Schifani incontra Aica: soluzioni allo studio per l’emergenza idrica

La società gestisce la distribuzione nei comuni agrigentini

PALERMO – Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha incontrato nella mattina del 28 agosto a Palazzo d’Orleans Danila Nobile, presidente del consiglio d’amministrazione di Aica, società che gestisce la distribuzione idrica dei Comuni agrigentini.

“Ho accolto subito la richiesta di confronto che Nobile ci ha fatto pervenire – dice Schifani – perché siamo consapevoli del momento di difficoltà e perché c’è la volontà della Regione di supportare il territorio di Agrigento”.

Le soluzioni in campo

“I miei uffici – ha aggiunto il presidente – stanno studiando una soluzione tecnico-finanziaria che sia percorribile e sostenibile e che vada incontro sia ai sindaci sia all’azienda. Il livello di attenzione del mio governo per la questione idrica ad Agrigento è sempre alto, come dimostrano, tra le altre cose, l’intervento di anticipazione di dieci milioni di euro che abbiamo stanziato per avviare i lavori di rifacimento della rete del capoluogo e la messa in funzione del dissalatore di Porto Empedocle”.

I presenti all’incontro

All’incontro erano presenti anche il capo di gabinetto della Presidenza della Regione Salvatore Sammartano, il ragioniere generale della Regione Ignazio Tozzo e il coordinatore della Cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia e capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

