Endometriosi, nuova sala operatoria multimediale al Garibaldi di Catania

D’Agostino: “Un passo avanti per il centro di riferimento regionale dedicato alla cura delle pazienti”

CATANIA – “Con l’inaugurazione della nuova sala operatoria multimediale, con la quale collegarsi con tutto il mondo, il centro di riferimento sull’endometriosi del Garibaldi di Catania compie un grande passo avanti”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia Nicola D’Agostino.

Secondo D’Agostino, il nuovo traguardo rappresenta il risultato di un percorso avviato negli anni scorsi con l’approvazione della legge regionale del 2019, i finanziamenti destinati alle attrezzature durante il governo Musumeci e il Piano sanitario nazionale triennale per la dotazione del personale.

Il parlamentare regionale richiama anche il Pdta firmato dall’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni e la visita del nuovo assessore Marcello Caruso alla struttura.

D’Agostino sottolinea inoltre il lavoro svolto dal centro diretto dal dottore Giuseppe Ettore, che “si è già distinto, in pochi anni, per la presa in carico di centinaia di donne che hanno bisogno di cure”.

“Continua dunque un percorso di crescita che ci permette di avere ottimismo per il futuro”, conclude il deputato, ringraziando l’ex direttore generale Fabrizio De Nicola e l’attuale manager Giuseppe Giammanco “per aver creduto nel progetto”.

Caruso: “Investimento concreto sulla qualità delle cure”

“L’innovazione tecnologica rappresenta oggi una leva fondamentale per garantire ai cittadini siciliani una sanità sempre più efficiente, moderna e vicina ai bisogni delle persone”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso, partecipando questa mattina a Catania all’inaugurazione della nuova sala operatoria integrata “Teleion”.

“Questa iniziativa – aggiunge Caruso – realizzata nell’ambito del progetto “Endometriosi Sicilia”, che vede il “Garibaldi” di Catania quale centro di riferimento regionale assieme all’Arnas “Civico” di Palermo, costituisce un esempio concreto di investimento sulla qualità delle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sul potenziamento della rete regionale dedicata a questa patologia cronica che colpisce migliaia di donne anche in Sicilia. Il nostro obiettivo è quello di potenziare i servizi regionali per una presa in carico completa, precoce e multidisciplinare”.

Razza rivendica l’iniziativa del governo Musumeci

“Oggi è stata inaugurata all’ospedale Garibaldi di Catania una nuova sala operatoria, nell’ambito dei progetti che hanno visto riconoscere all’ospedale il centro di riferimento per l’endometriosi”. Lo afferma l’eurodeputato di FdI-Ecr, Ruggero Razza.

“Sono molto contento – aggiunge l’ex assessore regionale alla Sanità – che a distanza di anni continuano a prendere forma opere che erano state pensate e finanziate durante l’esperienza del governo del presidente Musumeci. È l’onda lunga di una programmazione che, nonostante la pandemia, ha cercato di disegnare un modello che mette al primo posto i cittadini”.