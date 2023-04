Energia, Occhiuto: “Le royalties del fotovoltaico anche alle Regioni”

Tweet del governatore della Calabria sulla gestione delle energie

“C’è un decreto legislativo che prevede che sul fotovoltaico non possano essere imposte delle royalty però già questi impianti danno il 3% di energia ai comuni come risarcimento del danno ambientale. Mi chiedo perché non debba essere riconosciuta una quota anche alla Regione siciliana”.

Le parole del governatore, Renato Schifani, pronunciate pochi giorni fa in un convegno a Palermo, dopo aver detto di voler sospendere a breve il rilascio delle autorizzazioni per il fotovoltaico, vengono condivise oggi da Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Condivido la posizione del presidente Schifani. Va modificata la norma che regola le royalties degli impianti fotovoltaici”, ha scritto su Twitter Occhiuto.

“Al momento – sottolinea – le compensazioni vanno solo ai Comuni, occorre intervenire affinché anche le Regioni abbiano un vantaggio nel promuovere investimenti green”.