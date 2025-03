Asp di Enna, sono 4.500 i pazienti in attesa di interventi chirurgici

Mario Zappia (Direttore generale): "Già al lavoro per ridurre la lista"

ENNA – Sono 4.500 i pazienti dell’Asp di Enna in attesa di un intervento chirurgico. Questi i dati delle liste d’attesa che l’azienda ospedaliera di Enna pubblica nel suo profilo istituzionale.

Un numero impressionante che ha destato molto scalpore e così il Codacons e un gruppo di associazioni (Per i diritti del malato e del cittadino – Articolo 32/97, Orion, Movimento diritto alla cura, Lega difesa del cittadino e Comitato vittime sanità siciliana) hanno lanciato un nuovo appello al ministro della Salute affinché intervenga immediatamente per risolvere l’emergenza sanitaria.

“Sin dal mio arrivo a Enna avevamo chiaro che c’erano numeri importanti – dice il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia – Siamo già a lavoro per ridurre le liste d’attesa e nel 2024 la nostra azienda ha effettuato più di 6.000 interventi. Nei due primi mesi del 2025, solo all’ospedale di Enna, abbiamo recuperato 433 interventi del 2024, mentre per il 2025 abbiamo effettuato 173 interventi. I medici, con grande senso di responsabilità si sono messi a disposizione, ma a Enna ci sono solo tre sale operatorie e dunque abbiamo attivato anche quelle di Nicosia, Leonforte e Piazza Armerina per abbattere le liste d’attesa entro luglio 2025″.

“Bisogna dire che di questi 4.500 pazienti in attesa, 1.700 sono di fuori provincia, malati che trovano a Enna eccellenze irripetibili”, conclude Zappia.