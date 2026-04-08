Enna, Colaleo (Pd): “Crisafulli candidato, niente inciuci con Lega e Dc”

Le parole del componente della segreteria regionale dei Dem

ENNA – “Nessun inciucio, a Enna un campo largo è pensato per la città”. Lo scrive in una nota Lillo Maria Colaleo, componente della segreteria regionale del Partito democratico, a proposito della candidatura a sindaco dell’ex deputato regionale ed ex senatore Mirello Crisafulli.

A sollevare il tema, oggi al centro di un approfondimento di LiveSicilia, sarebbero state le dimissioni del consigliere comunale della Lega, Rosario Vasapollo, che sono seguite a quelle degli assessori Nico De Luca e Biagio Scillia.

Enna, Colaleo e la candidatura di Crisafulli a sindaco

“Smentiamo, pertanto, con forza – sostiene Colaleo- qualsiasi ipotesi di inciucio o di accordo con Lega e Dc. C’è un campo largo costruito per governare e rilanciare la città, aperto al contributo di tutti coloro che hanno preso atto del fallimento dell’esperienza amministrativa degli ultimi anni e alternativo ad altre proposte su cui si sono collocati tutti i partiti del centrodestra. La nostra proposta di candidare Crisafulli a sindaco – sottolinea Colaleo – ha una connotazione civica, nata da una raccolta firme di cui il Pd ha preso atto”.

“Tutto il resto sono strumentalizzazioni, che nulla hanno a che vedere con le elezioni comunali, che appartengono soltanto alla città e agli ennesi. Ci interessa rimettere mano alla viabilità, salvare il centro storico, investire su università, sanità e turismo, rafforzare i servizi e restituire a Enna un ruolo e una prospettiva. Lasciamo da parte – conclude l’esponente Dem – le inutili strumentalizzazioni e pensiamo soltanto al bene e al futuro della nostra città”.