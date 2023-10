Enna, Piero Barone de “Il Volo” sale in cattedra all’università Kore

Incontrerà gli studenti

1' DI LETTURA

ENNA – Lunedì dalle 9 alle 13 sarà ospite dell’università Kore Piero Barone. Tenore, fa parte del celebre gruppo che in pochi anni si è imposto a livello internazionale. Tre cantanti che si sono esibiti nei principali teatri del mondo e vincendo tra l’altro anche un Festival di Sanremo.

Il format

Piero Barone, nato 30 anni fa a Naro, in provincia di Agrigento, racconterà la propria esperienza. Lo farà all’interno del format “La psicologia dell’artista e la capacità del saper essere”, promosso dal dipartimento di Scienze dell’uomo della società dell’ateneo ennese.

Record di registrazioni

È già boom di registrazioni da parte di studentesse e studenti. Per questo l’evento è stato programmato nell’auditorium Scelfo, il più grande dell’università Kore. Per chi non riuscisse a trovare posto, sarà anche attivata una diretta streaming sul sito dell’ateneo www.unikore.it.