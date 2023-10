"Un'esperienza oggettivamente indegna per i passeggeri"

PIEMONTE – Un enorme ratto passeggia tranquillamente all’interno di un treno regionale. Un fatto incredibile è avvenuto a bordo di uno dei treni regionali veloci Trenitalia in partenza dalla stazione di Porta Nuova e diretto a Milano Centrale. Uno dei passeggeri ha documentato la situazione inaccettabile. L’enorme ratto si aggirava nelle plafoniere della carrozza, mettendo in evidenza seri problemi di igiene e sicurezza a bordo del treno.

Il consigliere regionale dei Moderati in Piemonte, Silvio Magliano, ha reso pubblico il video e ha condannato la situazione, definendola “oggettivamente indegna”. Magliano ha dichiarato: “I cittadini piemontesi pagano per usufruire di un servizio di trasporto pubblico di tutt’altro livello, e ciò che è accaduto è semplicemente vergognoso.”

L’immagine del ratto nelle plafoniere ha suscitato indignazione tra i viaggiatori, che si aspettano un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro. Il consigliere Magliano ha promesso di portare immediatamente il tema in Consiglio regionale per difendere il diritto dei piemontesi a un servizio di trasporto decente. Ha inoltre annunciato l’intenzione di chiedere alla Giunta regionale di intervenire direttamente presso Trenitalia per risolvere questa grave problematica.

Il video virale

Il video dell’incidente ha rapidamente ottenuto visibilità sui social media, suscitando numerose reazioni e commenti da parte dei cittadini preoccupati per la qualità dei servizi di trasporto pubblico nella regione. L’hashtag #TreniPiemonte è diventato virale, evidenziando l’indignazione diffusa e la richiesta di soluzioni immediate.

