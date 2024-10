Enti locali, il corso di formazione Asael per sindaci, assessori e consiglieri

Il calendario degli incontri gratuiti che si terranno on line

Tutto pronto per l’avvio dell’ottava edizione del Corso gratuito di formazione politico-istituzionale per amministratori locali sul tema: “La governance degli enti locali tra politica, amministrazione, economia, diritto ed etica”, presentato dall’Asael, l’Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali.

Il corso affronterà argomenti che entrano nello specifico di tematiche particolarmente importanti ed attuali nella vita degli enti locali e che devono comunque essere conosciuti da coloro che si accingono a governare un ente locale su mandato dei cittadini per meglio svolgere le proprie funzioni istituzionali, tenuto conto soprattutto che l’attuale stagione politica, sociale ed economica è caratterizzata da profondi e continui cambiamenti.

Cocchiara: “Serve professionalità”

“Occorre sottolineare – dichiara Matteo Cocchiara, presidente Asael – che l’impegno politico-istituzionale non è una professione ma nel contempo richiede professionalità e quindi conoscenza. La scelta di avviare questo nuovo corso – prosegue Cocchiara – è stata determinata dalla constatazione che spesso chi si candida ad amministrare un ente locale per la prima volta non possiede sempre una conoscenza delle funzioni politico-amministrative che sarà chiamato a svolgere all’indomani della sua elezione alla carica”.

Il programma

Il corso gratuito, si svolgerà in dieci incontri webinar (quindi on line) della durata di circa due ore cadauno e saranno realizzati nelle giornate di lunedì 21 ottobre, giovedì 24 ottobre, giovedì 31 ottobre, giovedì 7 novembre, giovedì 14 novembre, giovedì 14 novembre, lunedì 18 novembre, lunedì 25 novembre, giovedì 28 novembre, lunedì 2 dicembre, giovedì 5 dicembre, lunedì 9 dicembre, sempre dalle 15.30 alle 18.

Il corso sarà tenuto in videoconferenza sulla piattaforma Zoom e vedrà alternarsi in questi appuntamenti settimanali docenti universitari, dirigenti pubblici di Stato, Regione, Comuni e liberi professionisti nella trattazione delle varie tematiche che costituiranno il contenuto dell’iniziativa formativa, la cui architettura è stata affidata ad un apposito gruppo di esperti e nel contempo è stato chiesto all’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Politiche – una collaborazione, in attesa della formalizzazione di un apposito protocollo d’intesa.