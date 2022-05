Enzo Tortora: 34 anni dopo la morte, flash mob in piazza Verga

L'appuntamento è fissato per il 18 maggio alle 19, di fronte al tribunale.

CATANIA – Il 18 maggio ricorre il 34esimo anniversario della morte di Enzo Tortora. L’associazione “Avvocatura e Futuro”, in una nota firmata dal presidente Giuseppe Lipera, invita gli avvocati e tutta la cittadinanza a un flash-mob che si terrà per pochi minuti alle ore 19, nella piazza antistante il Tribunale di Catania (piazza Giovanni Verga) per ricordare, in nome di tutti gli innocenti finiti in carcere ingiustamente e immeritatamente, Enzo Tortora, definito “emblema indiscusso delle vittime dell’ingiustizia in Italia”.