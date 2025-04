L'assessore regionale Savarino: "Iniziative che danno lustro alla Sicilia"

LIPARI (MESSINA) – La società Wildside, che sta curando la produzione esecutiva del nuovo film di Cristopher Nolan “The Odissey”, potrà girare anche sullo scoglio di Pietra del Bagno e sull’isoletta di Basiluzzo, nell’arcipelago delle Eolie.

Il decreto di autorizzazione, dopo la decisione positiva della Commissione regionale tecnica specialistica sulla valutazione d’incidenza ambientale, è stato firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente Giusi Savarino.

Il film, una vetrina internazionale

“Così come avevamo già fatto per le riprese sull’isola di Favignana, nelle Egadi – dice Savarino – abbiamo agito con la massima celerità perché come Regione sosteniamo queste iniziative internazionali che danno lustro alla nostra Sicilia”.

“Abbiamo, ovviamente, stabilito delle regole e posto dei limiti, nel rispetto della flora e della fauna delle aree interessate, e vigileremo sul loro rispetto, ma sono certa che da questo progetto deriveranno importanti ricadute per le Eolie in termini di flussi turistici e quindi di crescita economica, oltre agli effetti positivi che avremo per la valorizzazione del territorio”, prosegue l’assessore.

“Prossimamente – conclude – gli spettatori di tutto il mondo potranno guardare alcune delle eccezionali bellezze del nostro patrimonio naturale”.

