Escursionista ferito sulle Madonie, salvato dal soccorso alpino

Ha riportato la frattura del femore

PALERMO – Un escursionista è rimasto ferito in un incidente nella zona della Madonie. Sono intervenuti gli uomini e le donne del soccorso alpino e speleologico siciliano e dell’82esimo centro Sar dell’aeronautica militare nella zona di Pizzo Catarineci, sulle Madonie, per recuperare la vittima dell’incidente.

L’uomo, un settantaduenne di Castelbuono, stava raggiungendo la cima della montagna insieme ad un amico quando, a quota 1.600 metri di altitudine, è scivolato cadendo e procurandosi forse la frattura del femore.

Resosi conto della gravità delle ferite riportate, il compagno ha chiamato il 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino che per ridurre al minimo i tempi d’intervento ha allertato l’aeronautica militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione. Ma, contemporaneamente, sul posto si è diretta via terra anche una squadra di tecnici Sass dalle Madonie.

L’intervento è stato possibile anche grazie al supporto assicurato dal IV Reparto Volo della Polizia di Stato di stanza a Boccadifalco.