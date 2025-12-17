 Estorsione e usura ad Avola, arrestato un uomo di 52 anni
Estorsione e usura ad Avola, arrestato un uomo di 52 anni

L'intervento della polizia
PROVINCIA DI SIRACUSA
di
AVOLA – Da mesi un uomo di 52 anni minacciava due donne ad Avola (Siracusa), estorcendo loro denaro per un prestito e relativi interessi usurai che, in realtà, non era mai stato erogato. Il debito, secondo i calcoli dell’estorsore, aveva raggiunto 22 mila euro e la “rata” raggiungeva tremila euro mensili.

La polizia è intervenuta dopo che le due donne avevano consegnato all’estorsore, che le aspettava in auto, una busta contenente mille euro. L’uomo, che per agganciare le vittime si era spacciato per un consulente finanziario, è stato arrestato per estorsione aggravata e usura.

A fronte dei ritardi nei pagamenti, l’uomo aveva assunto atteggiamenti minacciosi, paventando la possibilità di presentarsi armato o in compagnia di altre persone e minacciando di appropriarsi delle auto delle due donne. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati all’indagato una pistola ad aria compressa (di libera vendita) priva di tappo rosso e altri contanti.

