Europa, Enzo Bianco eletto presidente della commissione Cittadinanza

BRUXELLES – L’ex sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, Enzo Bianco (S&D), e’ stato eletto presidente della commissione Cittadinanza, governance, affari istituzionali ed esterni del Comitato europeo delle Regioni, che si occupa tra le altre cose dei rapporti con l’Ucraina e la riforma del sistema comune d’asilo. Allo stesso tempo un altro membro italiano, Piero Mauro Zanin (PPE), presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, e’ stato eletto primo vicepresidente. “Sono onorato di assumere la presidenza della commissione Civex – ha commentato Bianco – in un momento in cui il futuro dell’Europa, la migrazione e l’integrazione, i diritti e le liberta’ fondamentali, la cittadinanza attiva e i nostri rapporti con i paesi vicini, compresa l’Ucraina si trovano al centro dell’attenzione”. “Tenendo ben presente tale contesto, faro’ tutto il possibile per guidare questa commissione in maniera equa e inclusiva”, ha aggiunto. Bianco e’ membro del Comitato europeo delle Regioni dal 1994, e’ stato presidente della delegazione italiana al CdR e membro dell’Assemblea Euromediterranea (ARLEM) ed e’ anche vicepresidente del Comitato europeo delle Regioni.