Europee, la storia: “Votare dall’ospedale, il sogno di mia moglie”

Il racconto di una passione civile, in condizioni difficili

PALERMO- In tempi di astensionismo e irresponsabilità, ecco una bella storia da raccontare, nonostante la durezza di una sfida. La riporta, sul suo profilo Facebook, Gaetano Perricone, giornalista siciliano e narratore di conio sopraffino.

Scrive Gaetano, raccontando di sua moglie, ricoverata a Milano, all’istituto neurologico ‘Besta’: “Daniela ha votato. Ci è riuscita: ha esercitato il suo diritto-dovere, ha votato per le Europee, nel reparto di Neurochirurgia. Un risultato davvero straordinario, un’esperienza bellissima e molto commovente, un emozionante passo avanti e un segnale quanto mai importante verso il ritorno alla normalità, alla comunità”.

Daniela è a Milano per un importante problema di salute. Gaetano l’ha seguita amorevolmente. Sono cose che cambiano la vita. Scrive ancora: “Sono molto felice e orgogliosissimo per la determinazione dell’adorata Daniela, grande donna che sta lottando con forza e dignità enormi e silenziose”.

“E faccio un piccolo complimento anche a me, che per consentirle di coronare questo suo piccolo sogno, votando in fondo per entrambi, ho molto velocemente recuperato dalla Sicilia l’indispensabile certificato elettorale”. Una storia di coraggio e di passione civile. Una grande storia d’amore.