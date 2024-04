In lista un sesto nome siciliano

PALERMO – C’è un sesto nome siciliano tra i candidati del Partito democratico alle elezioni europee: è quello di Giuseppe Belvisi, insegnante di scuola superiore. Belvisi, nativo di Pantelleria, è un esperto in progetti europei.

Completati gli otto nomi del Pd

Una candidatura che si unisce alle cinque già presentate e alla capolista Elly Schlein. La lista viene completata dalla sarda Angela Quaquero, classe 1953, ex presidente della Provincia di Cagliari dal 2011 al 2013.

Il gioco delle terzine

In casa dem si punta sull’effetto trascinamento della segretaria. Dietro a Schlein (sarà possibile votare soltanto ‘Elly’) le strategie degli altri candidati. L’ordine di scuderia è il voto per la segretaria, subito dopo scatta il gioco dei territori. Antonio Nicita, senatore siracusano, copre la parte sud-orientale della Sicilia, mentre Giuseppe Lupo, ex parlamentare Ars, è forte a ovest. A Messina scommessa su Maria Flavia Timbro e la lotta anti-ponte.

Tra i democratici, però, si punta molto anche sulle candidature dell’eurodeputato uscente Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e volto dell’accoglienza ai migranti, e Lidia Tilotta, giornalista Rai, inserita come indipendente chiamata da Schlein a rafforzare la lista di Sicilia e Sardegna.