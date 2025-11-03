Trionfo palermitano agli Europei No-Gi di Jiu-Jitsu con la Vanguard Martial Art

Tutti gli atleti del team sono saliti sul podio

Si è concluso a Roma l’European No-Gi Jiu-Jitsu Championship 2025, uno degli eventi più prestigiosi nel panorama mondiale del Brazilian Jiu-Jitsu organizzato dalla IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation).

L’atmosfera è stata carica di adrenalina, talento e determinazione, con atleti provenienti da tutta Europa pronti a darsi battaglia sul tatami per conquistare il titolo continentale. A brillare in modo particolare è stata la squadra palermitana della Vanguard Martial Art, che ha portato in alto i colori della Sicilia con una prestazione da incorniciare.

Tutti gli atleti del team sono saliti sul podio, dimostrando una preparazione tecnica e mentale di altissimo livello e vincendo più di un incontro ciascuno. Le loro performance sono state una testimonianza della crescita continua del movimento grappling e jiu-jitsu a Palermo.

Guidati dal coach Ruben Stabile, i ragazzi della Vanguard Palermo hanno mostrato un jiu-jitsu moderno, aggressivo e preciso, confermandosi tra le realtà più promettenti nel panorama nazionale e internazionale. “È stato incredibile vedere i nostri ragazzi combattere con tanto cuore e determinazione – ha commentato il coach -. Ogni vittoria è il frutto di sacrificio, allenamento e spirito di squadra.”

Con questi risultati, la Vanguard Martial Art Palermo si conferma una delle scuole di riferimento del Sud Italia per il Brazilian Jiu-Jitsu e il Grappling, continuando a formare atleti capaci di imporsi nelle competizioni più importanti d’Europa.