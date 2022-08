Europei Nuoto Master, presenti Olympia e Waterpolo Palermo

A capitanare le due rappresentative ci saranno Giulia Noera e Fabrizio Griffo

Dopo i successi registrati dalla nazionale azzurra, prenderanno il via il 24 agosto, con le gare in acque libere, i Campionati Europei di nuoto ‘master’. Palermo sarà presente con un gruppo di atleti appartenenti a due società, l’Olympia Palermo e la Waterpolo Palermo. A capitanare le due rappresentative ci saranno Giulia Noera, nuotatrice dell’Olympia Palermo, che è accreditata del primo tempo in Europa nella gara dei 200 farfalla e del secondo nei 100 farfalla e nei 200 misti e Fabrizio Griffo, della Waterpolo, iscritto con il primo tempo nei 50 rana e con il secondo nei 50 stile libero. Insieme a loro, fra le probabili protagoniste della rassegna europea, anche la catanese (ma tesserata per l’Olympia Palermo) Tiziana Papandrea che figura in testa in tre gare, ovvero 800 stile libero, 400 stile libero e 200 dorso.

“Purtroppo, a causa della chiusura dell’unico impianto comunale della città, siamo stati tutti costretti a trovare impianti alternativi dove allenarci, con evidenti difficoltà sulla preparazione poiché si tratta di impianti da 25 metri e le gare, naturalmente, si svolgeranno in vasca da 50 – dice Giulia Noera -. La situazione incresciosa della piscina di Viale del Fante, sotto gli occhi di tutti, purtroppo è causa di tantissimi disservizi non soltanto agli atleti, ma a tutta la cittadinanza che magari non ha la possibilità di usufruire di altre vasche. Speriamo che i risultati del nuoto della nostra nazionale, uniti a quelli che anche gli atleti locali di vertice possono raggiungere, facciano sì che questa amministrazione appena insediata possa realmente risolvere problemi di gestione che da anni penalizzano tutto il movimento”.

Sia l’Olympia Palermo che la Waterpolo schiereranno anche due staffette a testa, che hanno certamente chances di salire sul podio: Noera, Papandrea, Marina Finocchiaro e Alfonsina Irace saranno in acqua fra le donne per l’Olympia, mentre Griffo, Paola Uberti, Valentina Salvia e Claudio Amoroso, parteciperanno per la Waterpolo alle staffette miste. Gli altri atleti in gara sono Fabrizio Cavataio, Andrea Runfola e Francesco Di Vitale per l’Olympia e Mariagrazia Prestigiacomo, Riccardo Abbate, Stefano Buscemi e Francesco Re per la Waterpolo. Le competizioni in acque libere si svolgeranno nello specchio d’acqua del mare di Ostia, mentre le gare in vasca saranno divise fra lo Stadio del Nuoto ed il Pietralata Stadium.