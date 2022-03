Evasione, denunciato un 33enne di Lentini

I carabinieri della Stazione Playa lo hanno pizzicato accanto alla sua abitazione

I Carabinieri della Stazione di Catania Playa hanno denunciato un 33enne di Lentini in quanto gravemente indiziato di evasione. Nella tarda serata i carabinieri, nell’ambito di un servizio predisposto nel territorio della giurisdizione di competenza e finalizzato alla verifica delle persone sottoposte a misure restrittive, hanno controllato, tra gli altri, il 33enne riscontrandone l’assenza dall’abitazione. Immediatamente sono state attivate le ricerche dell’uomo nelle strade limitrofe e dopo poco i militari lo hanno sorpreso effettivamente in una strada nei pressi della sua abitazione mentre cercava di rientrare frettolosamente e con fare circospetto in casa. I militari lo hanno quindi bloccato e ricondotto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.