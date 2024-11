Eventi e spettacoli a Palermo e provincia: il programma del weekend

Un fine settimana ricco nel capoluogo siciliano

PALERMO – Da venerdì 15 novembre a domenica 17 novembre 2024 sono previsti una serie di eventi e spettacoli a Palermo e provincia, pensati per offrire diversi tipi di intrattenimento. Gli eventi riguardano gli spettacoli teatrali e musicali, per passare alle sagre che coinvolgono il territorio palermitano. Di seguito la programmazione.

Jazz moderno al Real Teatro Santa Cecilia

Continua la stagione concertistica Brass in Jazz 2024-2025 a Palermo. Dal 15 al 17 novembre, infatti, si esibiranno tre grandi artisti del genere: Kevin Hays (al piano), Ben Street (al contrabbasso) e Billy Hart (alla batteria). Gli spettacoli saranno divisi in due fasce orarie: venerdì e sabato alle 19:00 e alle 21:30, mentre la domenica alle 18:00 e alle 20:30.

Il costo dei biglietti varia in base alla scelta del posto selezionato. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Fondazione The Brass Group ai numeri 0917782860 e 3347391972.

Omaggio a Puccini al Politeama di Palermo

In occasione del centesimo anniversario di morte di Giacomo Puccini, storico compositore toscano, l’Orchestra Sinfonica Siciliana gli dedicherà un tributo. Il concerto si terrà al Politeama di Palermo venerdì alle 21:00 e sabato alle 17:30. A dirigere l’orchestra, per la prima volta, sarà il noto direttore milanese Carlo Rizzi.

Il programma prevede una serie di brani tratti dalle opere “Tosca” e “Madama Butterfly”. I biglietti sono acquistabili tramite il sito vivaticket.com.

Il Festival dei Formaggi di Collesano

Il Collesano Cheese, evento imperdibile nel borgo delle Madonie, si terrà il 16 e il 17 novembre. In questi due giorni, i visitatori potranno vivere un’esperienza imperdibile tra degustazioni di formaggi, street food, musica dal vivo e visite guidate, celebrando i sapori e le tradizioni siciliane.

Nella giornata di sabato il festival avrà inizio alle 16:30 con l’apertura del “Viale del Gusto” e si concluderà dopo le 23:00 con Barracuda Band in concerto a “Piazza Mazzini”. L’indomani la sagra partirà con la sfilata FIAT 500 alle 10:00 e terminerà in serata con la Festa siciliana di Giampiero Amato accompagnato dalla sua band.

Maratona di Palermo

Domenica 17 novembre si terrà a Palermo la 29° edizione della Maratona Internazionale, un evento storico che permetterà a più di duemila runner di tutto il mondo di unire sport, cultura e arte. L’appuntamento è previsto per le 7:30 in Piazza Ruggero Settimo (punto di inizio e di arrivo), dove si riuniranno giuria e concorrenti che inizieranno a gareggiare alle 8:30.

Il percorso, composto da due giri, attraverserà il centro della città e il parco della Favorita, passando accanto a diversi luoghi simboli come il Teatro Massimo, la Palazzina Cinese, Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, San Domenico e la Cattedrale, offrendo agli atleti un’immersione nel ricco patrimonio culturale di Palermo.

Tutte le notizie su cultura e spettacolo su LiveSicilia.