Ex Blutec di Termini Imerese, udienza di ricorso al Tar il 3 dicembre

A presentarlo Schiara holding e Consorzio Smart City

PALERMO – Il Tar di Palermo, sezione prima, ha fissato l‘udienza al 3 dicembre alle 10.30 sul ricorso di Sciara holding Ltd e consorzio Smart City group contro l’assegnazione dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese alla Pelligra Italia. Ne danno notizie le due aziende, difese dall’avvocato Massimiliano Pantano.

“Lavoratori ancora in cassa integrazione a carico dei contribuenti”

“A prescindere dalla mancata consegna di tutti i documenti inerenti la Pelligra Italia srl, è stato pubblicamente reso noto dalla stessa, dai referenti della Regione siciliana e dallo stesso Mimit, che il progetto industriale proposto e aggiudicatario è in realtà una mera riqualificazione immobiliare con finalità di locazione, e non un progetto industriale come definito dal bando di gara”, si legge in una nota dei dei gruppi.

“Di conseguenza, il progetto non appare conforme al disciplinare in contestazione. Inoltre, è stato esplicitato che i dipendenti, assunti o meno che siano, resteranno ancora una volta in cassa integrazione a spese dei contribuenti“.

“Confidiamo nel giudizio dei giudici, che dovranno esaminare la legittimità di questa assegnazione. In ogni caso, prima della suddetta data, sarà nostra cura rendere pubblici i documenti concessi e le relative osservazioni probanti – conclude la nota delle società che hanno partecipato al bando per l’assegnazione dell’area ex Blutec che è stata affidata al gruppo Pelligra -, affinché qualsiasi contribuente possa essere messo in condizione di capire e trarre da sé le proprie conclusioni”.