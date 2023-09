Ex Pip, avviata la stabilizzazione: 1.168 saranno scelti tramite graduatoria

I sindacati hanno incontrato il presidente Schifani che ha fornito rassicurazioni

PALERMO – Sono state avviate, dopo oltre vent’anni di precariato, le procedure di stabilizzazione del bacino degli ex Pip. Ne danno notizia i sindacati che ieri hanno incontrato il presidente della Regione Renato Schifani.

“Siamo lieti di annunciare questa notizia. Questo è un passo avanti significativo per chi – dice Giovanni Tarantino, segretario di Asud – hanno affrontato un periodo di incertezza prolungato. Finalmente la politica ha messo una pietra al buco lavorativo che loro stessi avevano creato”.

“Un incontro proficuo, il presidente Schifani ci ha rassicurato e ha detto testualmente che si deve ‘percorrere l’ultimo miglio’ sulla vicenda degli ex Pip e che lui seguirà personalmente la vicenda. Ci sarà un impulso agli uffici per sbloccare il meccanismo delle stabilizzazioni. Ci sentiamo confortati e speriamo che le prossime elezioni europee siano davvero ‘libere’ – ha commentato Mimma Calabrò, segretaria della Fisascat Cisl -, senza questi siciliani sottoposti ai problemi della precarietà, costretti a bussare alle porte della politica”.

Figuccia: “Sarà restituita dignità ai lavoratori”

“Dopo 23 anni vengono attivate le procedure di stabilizzazione per i primi 1.168 lavoratori che appartengono al bacino degli ex Pip. Dopo innumerevoli ed estenuanti battaglie che mi hanno visto, in questi anni, sempre in prima linea accanto a questi lavoratori e alle loro famiglie, oggi si vede la luce in fondo al tunnel: la concreta possibilità di essere stabilizzati e riacquistare la dignità lavorativa – dichiara il deputato Vincenzo Fiuguccia -. Il Presidente Schifani ha spiegato quali saranno i prossimi step.

Il 50% del totale dei lavoratori che è pari a 1.168 unità saranno scelti attraverso una graduatoria.

Possiamo mettere la parola fine ad una vicenda che per troppo tempo era stata prolungata e la cui soluzione oggi – ha concluso Figuccia -, finalmente, apre un altro capitolo positivo su quanto di buono sta facendo il governo regionale dalla data in cui si è insediato”.