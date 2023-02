Ex Pip, Calabrò (Fist Cisl): “Entro metà marzo le prime ricollocazioni”

L'intervento del segretario generale Fist Cisl per risolvere l'annosa questione dei lavoratori

“L’impegno per risolvere l’annosa questione dei lavoratori ex Pip prosegue con forza e riguarda tutti i lavoratori”. Con queste parole Mimma Calabrò, segretario generale Fist Cisl, interviene riportando il dibattito sulla linea della concretezza e della serenità per l’intero bacino.



“Continuano proficuamente i tavoli tecnici regionali che mirano a dare attuazione all’articolo 25 delle legge regionale 6 del mese di agosto 2022 che prevede la stabilizzazione-ricollocazione degli ex Pip – spiega Calabrò –. Si è raggiunto un primo risultato con il riconoscimento dell’adeguamento Istat sul sussidio. Si stanno mettendo in campo strumenti utili ad alleggerire il numero dei lavoratori da ricollocare”.

“La Regione siciliana si è impegnata a trovare le risorse, fra finanziaria regionale, misure europee e nazionali, per accompagnare alla pensione o incentivare la fuoriuscita dal bacino, sempre e solo su base volontaria – aggiunge Calabrò – Nel contempo, rispettando l’impegno preso con le organizzazioni sindacali, l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone ha dato mandato di eseguire la ricognizione del fabbisogno di personale nelle società partecipate e nei dipartimenti della Regione siciliana. Si sta vedendo come incrementare con nuovi servizi e potenziare quelli che vengono garantiti dal lavoro costante e decisivo dei Pip. Proseguendo lungo questo percorso si spera che entro metà marzo arriveranno le prime ricollocazioni, ed entro l’anno di potere definire il percorso per tutti”, conclude il segretario generale Fist Cisl.