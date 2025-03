Ex Province, centrodestra lontano dall’intesa: Ragusa, lotta a tre

Nella provincia iblea uno degli scontri più accesi

PALERMO – Tre pretendenti per una poltrona, quella di presidente del Libero consorzio. Nel centrodestra che non riesce a trovare la quadra per i candidati nelle elezioni di secondo grado delle ex Province, c’è un territorio che è l’emblema di queste divisioni: Ragusa.

Il puzzle delle candidature

La provincia iblea è stato uno dei pomi della discordia al vertice del centrodestra segnato da un nulla di fatto. Fa gola a FdI, Mpa e adesso anche alla Dc. Il puzzle, quindi, è di difficile composizione considerando che le regole d’ingaggio prevedono una candidatura alla presidenza dei sei Liberi consorzi per ognuno dei partiti che compongono la coalizione: FI, FdI, Lega, Mpa, Dc e Noi Moderati. Il problema non si pone per le Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina che rinnoveranno soltanto i Consigli.

Ex Province, il nodo Ragusa

Fratelli d’Italia da tempo di potere rappresentare la coalizione con il nome della sindaca di Comiso, città del capogruppo dei meloniani all’Ars Giorgio Assenza, Maria Rita Schembari. Alla corsa però, come rivela il quotidiano ‘La Sicilia’, si è aggiunto anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. Da tempo l’ex cestista flirta con Forza Italia ma la novità sarebbe l’avvicinamento anche da parte del Mpa di Raffaele Lombardo che si è unito agli azzurri nella proposta.

Oggi rompe gli indugi anche Ignazio Abbate, uomo forte della Dc nel Ragusano, che, come previsto, schiera la carta Gianfranco Fidone, sindaco di Acate. “Non si può perdere altro tempo – dice Abbate -. Auspichiamo l’unità del centrodestra ma intanto andiamo avanti con il nostro progetto”. La candidatura di Fidone si è concretizzata a Modica, patria di Abbate, in un incontro con “svariate decine fra sindaci, assessori, presidenti e vice presidenti di consiglio e consiglieri comunali -. dice una nota – di tutti i 12 comuni della provincia di Ragusa, non soltanto aderenti alla Dc”.

Tensioni anche a Caltanissetta

Acque agitate anche a Caltanissetta, dove Forza Italia vorrebbe schierare il sindaco del capoluogo nisseno Walter Tesauro. La Lega, però, avrebbe individuato la candidatura del sindaco di Niscemi Massimiliano Conti.

Nodi che bloccano, a cascata, la definizione delle candidature unitarie in tutti gli altri Liberi consorzi. Una riunione di carattere provinciale si è tenuta anche a Trapani ma dalla nota diffusa, al di là del politichese, si evince un nulla di fatto anche per la provincia più occidentale della Sicilia. Un nuovo vertice regionale, tuttavia, è stato fissato per questa settimana.