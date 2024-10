Ex Province, la nuova riforma alimenta le polemiche: gli interventi

Le parole di Faraone, Germanà e Falcone

PALERMO – Ex province, mentre in commissione Affari istituzionali si incardina il disegno di legge per l’elezione diretta dei rappresentanti, aumentano i dubbi di alcuni esponenti politici, in particolare Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera e Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia, che richiama la legge Delrio. Le rassicurazioni arrivano dal senatore leghista Nino Germanà.

Ex province, le parole di Faraone

“Proprio stamattina nell’Aula della Camera stiamo votando la modifica alla legge costituzionale sullo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, per il ripristino dell’elezione diretta dei presidenti delle Province”. Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché, in Sicilia, anch’essa regione a Statuto speciale, si possa procedere a una riforma e addirittura al voto dei presidenti delle Province nella primavera prossima, con il solo voto dell’Ars e senza un passaggio in Parlamento nazionale – aggiunge -. Siamo nelle mani di dilettanti allo sbaraglio, che un giorno pensano una cosa, il giorno dopo il contrario, non tenendo conto minimamente del rispetto delle istituzioni e delle procedure costituzionali”.

E infine: “Se all’Ars dovesse essere approvata una riforma in tal senso e dovessero essere indette elezioni, sarebbe praticato un percorso profondamente illegittimo. Le nostre istituzioni territoriali sarebbero condannate al caos per i prossimi anni. Sarebbe da irresponsabili. Schifani e la maggioranza se ne dovranno assumere la responsabilità”.

Interviene Germanà

“Affermazioni mendaci quelle di Davide Faraone riguardo l’operato dell’Ars: nulla di nuovo, siamo abituati alle sue sciocchezze. La domanda però è: non conosce lo statuto della Regione Siciliana o in malafede, ancora una volta, strumentalizza?”. Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo a Palazzo Madama.

L’Ars sta lavorando a un disegno di legge per l’elezione diretta delle province, non sta apportando alcuna modifica allo statuto che già prevede i liberi consorzi. Consiglio a Faraone – conclude il senatore della Lega – di studiare prima di parlare nuovamente a vuoto”.

Falcone: “Siamo preoccupati”

“Sulla vicenda Province siamo preoccupati perché temiamo che virate repentine o frettolose possano risolversi in una nuova magra figura. Saremmo, infatti, davanti a un ulteriore, inspiegabile, nulla di fatto. Anche la Corte Costituzionale, è il caso di ricordarlo, ha censurato a più riprese il reiterarsi dei commissariamenti”. Marco Falcone, eurodeputato di Forza Italia-PPE, non nasconde alcuni timori.

“Siamo l’unica Regione d’Italia a non votare per le Province – aggiunge l’europarlamentare -, ancorché con elezioni di secondo livello. Pur apprezzando i buoni propositi riguardo il ripristino dell’elezione diretta, temo che tutto si possa risolvere in una tattica dilatoria”.

Falcone fa alcune ipotesi: “La percezione comune è che, per incomprensibili giochi di palazzo, qualcuno voglia impedire alle Province siciliane di avere una guida politica che offra finalmente risposte a tantissime emergenze – aggiunge Falcone – Fino a qualche settimana fa in molte province d’Italia si è votato con il sistema di secondo livello”.

“Non è l’ideale, lo diciamo da sempre, ma la Sicilia – insiste ancora l’esponente di Forza Italia – può attuarlo più facilmente entro dicembre, colmando il grave deficit di rappresentanza. Quando il governo Meloni avrà abrogato la legge Delrio – confidiamo al più presto – si potrà andare al voto. Ma, fino ad allora – conclude l’eurodeputato Falcone – andare avanti con i commissariamenti, o ancora peggio con normative a rischio impugnativa, risulterebbe solo una tattica dilatoria, oltre che rischiosa”.