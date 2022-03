Fai, tornano le Giornate di Primavera: nel segno di Verga  

Parlando con Maria Licata, il Capo delegazione Fai Catania.

Con l’innalzamento delle temperature pare, finalmente, ritornata la Primavera e con essa le Giornate del FAI. Due giorni, sabato 26 e domenica 27 marzo, interamente dedicati alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale italiano e dunque siciliano.

“A spasso con Verga e non solo” è il tema delle giornate di quest’anno, che rende omaggio al centenario verghiano, come ha sottolineato il Capo delegazione del Fai Catania, Maria Licata: “Dopo due anni di chiusure forzate ritorna l’appuntamento delle Giornate di Primavera FAI, fortemente voluto a Catania in occasione del centenario di una figura rilevante a carattere europeo come l’artista Giovanni Verga, che da concittadino sentiamo ancora più nostro”.

Una ricorrenza nella ricorrenza perché quest’edizione celebra anche la “trentesima primavera” della manifestazione: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da oltre 11.600.000 di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti “Apprendisti Ciceroni” che nel corso di questi anni si sono profusi nel rinsaldare i valori del vivere civile testimoniati dal patrimonio culturale.

“La Sicilia la regione con più siti disponibili”: saranno in programma visite a contributo libero in oltre 56 luoghi inaccessibili o poco conosciuti nell’isola, continua Licata: “Il punto più iconico viene rappresentato dalla Mostra Verghiana in apertura presso l’Istituto Comprensivo Falcone-Verga-Rimini di Aci Castello in cui vengono custodite le lettere che Giovanni Verga scrisse al fratello, una prova tangente del vissuto dell’artista che rivive non soltanto all’interno dei manoscritti conservati nella Biblioteca Regionale a Catania, altro sito cruciale per la testimonianza del travaglio dell’intellettuale presente nell’itinerario di quest’anno, ma anche nel luogo in cui per eccellenza risiede la responsabilità di plasmare le menti della futura classe dirigente, i ragazzi”.

In concomitanza con i tristi fatti che nell’ultimo periodo attanagliano l’Europa con l’avvento del conflitto bellico in Ucraina, i membri della delegazione FAI si sono interrogati sullo svolgimento dell’iniziativa, prendendo atto della funzione catartica che le giornate assumono nel pensiero cittadino. La manifestazione, infatti, mostra come la cultura non sia fine a sé stessa e nel contributo di centinaia di volontari, tra cui studenti di tutte le età, si distacca dall’essere mera erudizione per divenire narrazione del territorio e dell’identità di un popolo.

La cultura come veicolo di una comunità intellettualmente impegnata, dunque, a dimostrazione della volontà di perpetuare valori positivi nella formazione di menti pensanti che possano migliorare le sorti della società, accorciando le distanze ed unendoci tutti nella comune appartenenza ad una nazione, l’Europa.

In conclusione, tantissimi i luoghi da visitare nel cuore della città di Catania, ma anche nella provincia etnea come il Parco delle Terme di Acireale – Santa Venera o la chiesa Chiesa e Convento di San Bonaventura a Caltagirone, oggetto del recentissimo intervento di restauro nelle cappelle, ottenuto grazie alle più di 2000 sottoscrizioni ricevute in una delle iniziative annuali che vedono la votazione di plessi artistici in via di decadimento, per la rivalutazione di alcuni di essi tramite i fondi raccolti dall’associazione Fai nel corso dell’anno devoluti con le donazioni dei soci e non solo.

Di seguito vi riportiamo la lista dei punti visitabili nel corso del fine settimana affinché non perdiate l’opportunità di rivivere le bellezze architettoniche e culturali della nostra Terra.

Le tappe

Catania

– Monastero dei Benedettini

– Chiesa e Convento di Santa Chiara

– Basilica di San Nicolò l’Arena

– Fondazione Verga e Archivio Storico Comunale

– Casa Verga e Chiesa di Sant’Anna

– Le Ciminiere

– Biblioteca Regionale Universitaria e Museo delle Mirabilia

Aci Castello e Acitrezza

– Casa del Nespolo

– Cantiere Navale Rodolico

– La Provvidenza a Villa Fortuna

– Mostra Verghiana presso IC Falcone-Verga-Rimini

– Castello di Aci

Vizzini (solo sabato)

– Sulle tracce del Verga da Cavalleria Rusticana a Mastro Don Gesualdo

Bronte

– Itinerario “Viva la Libertà”

Randazzo

– Basilica minore di Santa Maria Assunta

– Chiesa di San Martino

– Chiesa di San Nicola

– Casa della musica e della liuteria medievale

Acireale

– Biblioteca e Pinacoteca Zelantea

– Palazzo Vescovile

– Parco delle Terme di Acireale – Santa Venera

Caltagirone (solo domenica)

– Chiesa e Convento di San Bonaventura

– Galleria Luigi Sturzo (già Teatro Comunale Garibaldi)

– Museo regionale della Ceramica

Giarre-Riposto

– Barca Malabar II presso porto turistico di Riposto