Fallimento della Silicon Valley Bank, ecco il piano del governo Usa

La soddisfazione del presidente Joe Biden: lieto che sia stata trovata una soluzione rapida

WASHINGTON – Il governo Usa scende in campo e annuncia un piano per evitare che il fallimento di Silicon Valley Bank (Svb) si tramuti in una nuova Lehman Brothers, ma le autorità chiudono una seconda banca, la Signature Bank. ‘Sono lieto che sia stata trovata una soluzione rapida che tutela i lavoratori americani e le piccole imprese…’, afferma il presidente Joe Biden, impegnandosi ‘a far sì che chi ha causato questo sia ritenuto interamente responsabile…’.

Il Tesoro, la Fdic e la Fed annunciano che tutti i depositi presso la Svb saranno disponibili da lunedì. Inoltre, la banca centrale mette a disposizione una nuova finestra di liquidità per aiutare le banche a rispondere alle richieste dei clienti in caso di fuga.

Intanto, la chiusura della Signature Bank, uno dei maggiori istituti per le società cripto, rappresenta il secondo grande fallimento di una banca in tre giorni e il terzo maggiore nella storia dopo Washington Mutual nel 2008 ed Svb.