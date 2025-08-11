Palermo, le ordinanze anti bivacco del Comune per il Ferragosto

I divieti nei parchi e nelle spiagge

PALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza sindacale con la quale dispone, dal 13 al 16 agosto, in alcune fasce orarie, il divieto di assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti all’interno del Parco della Favorita e dell’intera Area della riserva orientata di Monte Pellegrino, e il divieto di manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi nelle spiagge.

Motivazioni e appello al senso civico

“L’ordinanza – dice Lagalla – si è resa necessaria, come ogni anno, per salvaguardare l’incolumità pubblica, tutelare l’ambiente, il decoro del territorio e, allo stesso tempo, garantire alla collettività il pieno e corretto utilizzo del Parco della Favorita, della Riserva di Monte Pellegrino e delle spiagge”.

“Su tale intendimento – prosegue Lagalla – come di consueto, si è riscontrata la piena e unanime condivisione dello stesso Comitato di ordine e sicurezza. Confidiamo nel buonsenso dei cittadini e ringrazio sin d’ora tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine, della Polizia Municipale, delle aziende municipalizzate, di tutte quelle categorie dei più diversi settori che lavoreranno per garantire di vivere un ferragosto quanto più sereno possibile”.