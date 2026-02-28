Faraone, Italia Viva: “confronto con la città, poi il candidato per Palermo”

Il vice presidente spiega la scelta del partito

PALERMO – Prima il confronto, poi l’indicazione del candidato a sindaco di Palermo. È la sintesi della posizione di Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva.

“Noi oggi proponiamo un salto culturale. Ci confrontiamo con sindacati, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, organizzando dieci tavoli di dibattito, su dieci temi diversi, sul futuro della città di Palermo . ha spiegato -. Il limite che vedo nei partiti politici in generale, ma anche al Sud e a Palermo in particolare, è che si parla di tecnica politica, di liste, di alleanze, ma nessuno parla di cosa fare. Noi invece stiamo invertendo la rotta, avviando dei tavoli che resteranno aperti, quello che verrà elaborato lo porteremo in giro per i quartieri, per i luoghi di lavoro, per discuterne. Poi è chiaro che, alla luce di questo percorso, bisognerà anche compiere delle scelte politiche e costruire delle candidature coerenti”.

Faraone: “Nessuno parla di cosa fare”

Faraone ha parlato a margine di un incontro di Casa Riformista-Italia Viva dal titolo “Palermo, da capitale amministrativa a capitale dei saperi, dei servizi e della produzione”, in vista delle elezioni comunali.

“In giro non c’è un solo partito, né di destra né di sinistra, che parla di contenuti e di programmi – ha proseguito – si parla solo di alleanze e prospettive politiche. Noi siamo una forza di centrosinistra, abbiamo scelto di stare al centro del centrosinistra. Questa è una scelta che abbiamo fatto in tutto il Paese, ma è chiaro che però ci deve essere un’innovazione forte da mettere in campo, altrimenti si rischia sempre di girare a vuoto”.