Farmitalia Saturnia, esordio in casa dell’Avimecc Volley Modica

ACI CASTELLO (CT) – Il 78° Campionato di Volley Maschile Serie A3 Credem Banca 2022/23 per Farmitalia Saturnia comincia il 9 ottobre 2022, quando i giocatori siciliani, nella nuova formazione agli ordini di mister Waldo Kantor, scenderanno in campo contro Avimecc Volley Modica per l’esordio di stagione, con una trasferta dal sapore dei derby siciliano.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 21 luglio 2022, si è chiusa la tre giorni del Volley Mercato che ha preso il via lo scorso 19 luglio al Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio (Bologna) con la Presentazione dei Calendari 2022/23, alla quale la Saturnia ha partecipato con la presenza del direttore generale Enzo Pulvirenti, del direttore sportivo Piero D’Angelo e del segretario Gaetano Caserta. Tre giorni per le iscrizioni finali dei giocatori, per le consulte, i workshop di marketing e comunicazione, tre giorni in cui le rappresentanze dei 54 club che fanno parte della Lega Pallavolo Serie A hanno condiviso esperienze e novità che le riguardano.

Oltre alla prima gara è stato svelato tutto il time table che vedrà impegnata la Saturnia da ottobre e per i prossimi mesi, con la comunicazione delle giornate di andata e ritorno di regular season.

Il calendario prende dunque il via il 9 ottobre e definisce le 26 giornate di Regular Season che si chiude il 2 aprile 2023. Le trasferte non saranno semplici per Saturnia, che si sposterà da un capo all’altro dell’Italia meridionale e centrale, con appuntamenti che si disputeranno anche l’8 e il 26 dicembre.

“Un inizio che si preannuncia già interessante, contro un’altra siciliana che vuole fare bene per questa stagione – è il commento da Bologna del direttore sportivo d’Angelo, che aggiunge – Il nostro è un girone competitivo, il livello di questa A3 è alto e sul nostro percorso incontreremo squadre molto forti. E’ ancora presto per fare previsioni, ma noi vogliamo arrivare lontano”.

A seguire l’elenco completo delle date e delle giornate (andata e ritorno) che vedranno impegnati i siciliani di Farmitalia Saturnia.

1° Giornata 9 ottobre 22 / 26 dicembre Avimecc Modica 22 – Farmitalia Saturnia

2° Giornata 16 ottobre 22/ 8 gennaio 23 Farmitalia Saturnia – SMI Roma

3° Giornata 19 ottobre 22/ 15 gennaio 23 Omifer Palmi – Farmitalia Saturnia

4° Giornata 23 ottobre 22 / 22 gennaio 23 Farmitalia Saturnia – Maury’s Com Cavi Tuscania

5° Giornata 30 ottobre 22 / 29 gennaio 23 Shedirpharma Massa Lubrense – Farmitalia Saturnia

6° Giornata 6 novembre 22 / 5 febbraio 23 Farmitalia Saturnia – M2G Green Bari

7° Giornata 13 novembre 22 / 12 febbraio 23 Wow Green House Aversa – Farmitalia Saturnia

8° Giornata 20 novembre 20 / 19 febbraio 23 Volley Marcianise – Farmitalia Saturnia

9° Giornata 27 novembre 22 / 26 febbraio 23 Farmitalia Saturnia – Team Volley Napoli

10° Giornata 4 dicembre 22 / 5 marzo 23 Farmitalia Saturnia – Ssd Sabaudia

11° Giornata 8 dicembre 22 /19 marzo 23 Aurispa Libellula Lecce – Farmitalia Saturnia

12° Giornata 11 dicembre 22/ 26 marzo 23 Leo Shoes Casarano – Farmitalia Saturnia 13° Giornata 18 dicembre 22 / 2 aprile 23 Farmitalia Saturnia – Sieco Service Ortona