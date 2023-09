“Siamo Aquile Padel Tour”: tutto pronto per la fase finale

Ultimo atto di scena a Terrasini

PALERMO – La seconda edizione del “Siamo Aquile Padel Tour”, torneo Federale FITP-TPRA di Padel organizzato da Padel Nuestro Palermo in partnership con il Palermo F.C., è ormai giunto alla fase finale. Il torneo, tra giugno e luglio scorsi, si è articolato in una competizione intercircoli (otto tra i principali circoli palermitani con una partecipazione di circa 110 atleti tutti tesserati FITP-TPRA) e adesso si prepara all’ultimo atto che metterà in palio diversi premi.

Tre le categorie in gara: doppio maschile TPRA; doppio femminile TPRA; doppio misto TPRA Under 18/Over 45. Questi i circoli coinvolti e il programma delle gare.

Fase Oro

1º-2º posto: Padel Palermo/Tc2

3º-4º posto: Trinacria/091 padel club

Fase Argento

1º-2º posto: Nfl/Mickey

3º-4º posto: Indoor Fontana/Padel Favorita

Fase finale di scena a Terrasini

In palio, verso l’atto conclusivo del torneo, ci sono biglietti di Tribuna per assistere ad una gara al “Barbera”, gagliardetti e palloni del Palermo autografati, borsoni gara del Palermo ed altri premi esclusivi offerti da Padel Nuestro Palermo.

La fase finale della competizione di padel si svolgerà in una struttura turistico residenziale (Città del Mare) a Terrasini e le fasi di gioco si svolgeranno presso il circolo Opuntia Padel nelle giornate del 30 settembre (a partire dalle 10.30) per poi concludersi l’uno ottobre.

L’organizzazione tecnica delle singole giornate è a cura dello staff federale TPRA (nella figura del maestro Francesco Governale). L’organizzazione e la logistica è stata gestita dallo staff di Padel Nuestro Palermo. Lo store palermitano, inoltre, ha fornito le maglie gara personalizzate per ogni squadra in varie tinte rosanero, oltre a palline da padel omologate Wilson per ogni giornata di gara e alla copertura mediatica e social.