Fava: “Chiarezza nella coalizione entro oggi o ne trarremo le conseguenze”

Ultimatum del leader della lista Centopassi

PALERMO – “Da dieci giorni attendiamo che il Movimento 5stelle sciolga le sue riserve. Da dieci giorni aspettiamo che la candidata presidente offra parole chiare su come intende procedere. A poche ore dalla presentazione di liste e listino, abbiamo collezionato solo rinvii e silenzi. Apprendiamo persino dalla stampa di richieste di precisi assessorati presentate dai Cinque stelle, come se la composizione della giunta fosse un affare privato tra loro e l’onorevole Chinnici. Tutto questo è politicamente inaccettabile. E il movimento Centopassi ne trarrà le conseguenze”. Lo dichiara Claudio Fava.

“Se entro oggi non avremo parole chiare su come e con chi procedere in questa campagna elettorale, se non ci sarà immediatamente un luogo di discussione su tutte le scelte strategiche e di governo, vorrà dire – aggiunge – che la coalizione progressista non esiste più”.