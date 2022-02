Fava: “Tolto 41 bis a Ercolano, assist a Cosa nostra”

Il commento del presidente dell'Antimafia regionale

CATANIA – “Ancora una volta al capomafia Aldo Ercolano è stato tolto il regime di massima sicurezza del 41 bis”, Claudio Fava commenta la notizia data in esclusiva da LiveSicilia due giorni fa. “Ancora una volta le ricorrenti preoccupazioni espresse in questi anni dalle Procure siciliane e dalla Direzione investigativa antimafia, che ritengono intatte statura e ruolo criminale di Ercolano dentro Cosa Nostra, sono state considerate irrilevanti. Ancora una volta nell’attività di contrasto alle mafie si applicano criteri, valutazioni e determinazioni in forte contraddizione tra loro. Mi auguro che il ministro della Giustizia intervenga con gli strumenti che gli sono propri: restituire un capomafia del rango di Ercolano al circuito carcerario normale, ignorando le indicazioni contrarie espresse dalle DDA e sala DIA, rappresenta nei fatti un assist agli interessi di cosa nostra”.