Favara, madre e figlio morti: spunta l’ipotesi dell’omicidio-suicidio

Nuovo scenario

FAVARA (AGRIGENTO) – Non è stata stroncata da un infarto ma uccisa con un colpo di pistola. Emerge un nuovo quanto decisivo elemento sulla tragedia familiare consumatasi nel tardo pomeriggio di ieri in via Bachelet, a Favara, in provincia di Agrigento, dove all’interno di un appartamento sono stati rinvenuti i cadaveri di Antonia Volpe, 84 anni, e del figlio Angelo Maria, 51 anni.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio. In un primo momento si era ipotizzato che alla base del decesso della donna potesse esserci un malore sopraggiunto all’istante subito dopo aver trovato il corpo del figlio Giuseppe, morto suicida. Dagli ulteriori accertamenti, proseguiti per tutta la notte, è emersa un’altra verità: l’anziana è stata uccisa a pistolettate con un foro di entrata- uscita nel petto scoperto sulla salma all’obitorio. La donna è stata trovata sul divano della cucina con alcune coperte addosso. Si indaga nel contesto familiare.

La pista battuta nelle ultime ore porterebbe all’ipotesi dell’omicidio-suicidio ma gli inquirenti non escludono alcuna circostanza e per questo si stanno compiendo ulteriori verifiche. Come quelle sulla pistola utilizzata. L’arma utilizzata, che inizialmente sembrava essere quella appartenuta al defunto padre e detenuta legalmente, presenterebbe invece la matricola abrasa. Le indagini, coordinate dal procuratore Salvatore Vella e dal sostituto Chiara Bisso, sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Agrigento guidati dal maggiore Marco La Rovere.