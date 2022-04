Tragedia in Sicilia: muore la madre, il figlio si spara

Sul posto i carabinieri e il 118

E’ una vera e propria tragedia familiare quella che si è consumata poco dopo le 19 in un appartamento in via Bachelet, nel centro di Favara. Il bilancio è pesantissimo: due le vittime, madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione quest’ultimo – Angelo Maria – una volta rientrato in casa avrebbe trovato il cadavere della madre – Antonia Volpe, 84 anni – deceduta poco prima probabilmente a causa di un infarto.

Partite le indagini

Il figlio, che viveva con la donna, avrebbe deciso così di prendere la pistola appartenuta al padre defunto, legalmente detenuta, e si è sparato. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati alcuni residenti della zona che hanno sentito lo sparo dell’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri della Tenenza di Favara, l’aliquota di Agrigento e un’ambulanza.