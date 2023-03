Favara, ragazzino morto mentre giocava a basket: acquisiti i documenti

Il ricordo della dirigente scolastica: "Davide eccelleva in tutto"

FAVARA (AG) – Sono state sentite più persone e, attraverso i carabinieri della tenenza di Favara, sono stati acquisiti incartamenti diversi, partendo dai certificati di sana costituzione e idoneità all’attività agonistica di Davide Licata: il dodicenne che è morto mentre stava giocando a basket.

La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella e il pm Giulia Sbocchia, sta coordinando l’inchiesta sulla tragedia registratasi nella palestra della scuola “Guarino” di via Capitano Basile. Certo, ma non ancora disposta, l’autopsia sulla salma del piccolo che verrà fatta comunque a brevissimo. Non ci sono ancora titoli di reato ipotizzati, né eventuali iscritti nel registro degli indagati. Questa è, del resto, la fase – delicatissima – dell’acquisizione di documentazione e testimonianze.

Proprio per quanto riguarda l’audizione di “persone informate sui fatti”, i pm, anche domani, continueranno a sentire familiari, responsabili sportivi e, inevitabilmente, qualche medico. A detta del suo coach, il ragazzo, la scorsa settimana, era stato male e non era andato per un po’ agli allenamenti.

Il ricordo della dirigente scolastica: “Eccelleva in tutto”

“Eccelleva in tutto, nel disegno, nella matematica, nello sport, soprattutto nel basket che era la sua passione. Era un ragazzo pronto a mettersi a disposizione degli altri, ad aiutarli, un ragazzo davvero splendido, un autentico talento”. Lo ha detto, ricordando il dodicenne Davide Licata, Gabriella Bruccoleri che è il dirigente scolastico dell’istituto “Guarino” di Favara, nella cui palestra si è consumata la tragedia. “La vita dei nostri ragazzi è il senso compiuto del nostro essere docenti, educatori, comunità scolastica. E’ una perdita irreparabile – ha aggiunto commosso il dirigente scolastico -, è una perdita che i compagni e tutti noi dobbiamo elaborare”.