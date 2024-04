Il sindaco: "Se ne va uno dei nostri simboli"

FAVIGNANA (TRAPANI) – Favignana dice addio a un altro dei suoi simboli: è morto Clemente Ventrone, uno degli ultimi tonnaroti sull’isola delle Egadi. Personaggio conosciutissimo, comparso anche in alcuni film e in numerosi documentari, Ventrone aveva 79 anni e anche se non era favignanese di nascita all’isola era rimasto profondamente legato fino a trascorrere lì la sua esistenza.

L’uomo dalla chioma bionda

Con la sua folta e riccia chioma bionda è stato immortalato in innumerevoli fotografie della mattanza dei tonni a Favignana. All’inizio degli anni duemila, però, la pesca del tonno si concluse ma lui restò sull’isola. Non era raro vederlo in giro per le strade dell’isola a bordo della sua Citroen Mehari e scattare le foto con i turisti.

Forgione: “Uno dei simboli delle Egadi”

Ventrone viene ricordato dal sindaco di Favignana, Francesco Forgione: “Con Clemente, Favignana perde un protagonista della storia della mattanza e dei tonnaroti – dice -. Il suo volto e la sua immagine hanno rappresentato l’identità delle Isole Egadi in tutto il mondo. Oggi piangiamo l’uomo generoso e l’amico di tutti, espressione di una comunità aperta al dialogo e accogliente che, anche attraverso l’immortalità dell’immagine del suo viso e dei suoi capelli, continuerà a vivere in chiunque abbia visitato le nostre isole e ne conserva il ricordo”.

Nel 2018 l’addio al raìs

Con Ventrone, Favignana perde un’altra sua icona. Nel 2018 se ne era andato Gioacchino Cataldo, il leggendario ultimo raìs di Favignana. Cataldo era nato nel 1941 a Favignana: tonnarota da una vita, era diventato raìs, cioè capo della mattanza, nel 1996 e lo rimase per undici anni fino al 2007, anno dell’ultima storica mattanza.

