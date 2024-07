Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: arrestate due persone

Hanno condotto l'imbarcazione per raggiunger la Sicilia. Durante la traversata in tre hanno perso la vita

AGRIGENTO – La polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di 2 persone, rispettivamente di nazionalità egiziana e siriana, sbarcate a Lampedusa lo scorso 7 luglio.

I due fermati in concorso tra di loro e con altri soggetti ancora non identificati, residenti in Libia, avrebbero fatto entrare illegalmente in Italia 46 migranti, conducendo, governando e tracciando la rotta alla guida di un’imbarcazione inadatta ad effettuare la traversata e in pessime condizioni di sicurezza, esponendo le persone a pericolo per la loro vita.

Durante il viaggio tre migranti di nazionalità egiziana e bengalese sono morti, due dei quali dispersi durante la navigazione ed uno, egiziano, recuperato in mare.

I fatti sono avvenuti nelle prime ore dello scorso 7 luglio quando un’imbarcazione in legno di circa 10 metri è naufragata in prossimità dell’isola di Lampedusa e si è inabissata dopo l’urto con la scogliera: 43 migranti sono stati soccorsi sulle coste dell’isola mentre tre hanno perso la vita.

L’attività di indagine condotta presso l’hotspot di Lampedusa dai poliziotti ha consentito di ricostruire le fasi della traversata in mare dalle coste libiche a quelle italiane, acquisendo elementi indiziari a carico dei due fermati, i quali nelle fasi della partenza avrebbero curato le operazioni di imbarco dei migranti e si sarebbero occupati, durante la traversata, della conduzione della barca e del rifornimento dei motori fino all’arrivo a Lampedusa.

Gli indagati sono stati portati in carcere, in attesa dell’udienza di convalida; le loro piene responsabilità penali saranno accertate in sede di giudizio.