A trovare il giovane senza vita nel suo letto è stata la madre

Era il giorno del suo 34esimo compleanno quando la madre lo ha trovato senza vita nel letto della sua camera. La morte improvvisa di Federico Benetello ha sconvolto Cittadella, in provincia di Padova, dove il giovane era molto conosciuto sia per il suo lavoro nel settore dell’elettronica sia per la grande passione per la musica tech-house. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 16 e domenica 17 maggio all’interno della sua abitazione.

La scoperta fatta dalla madre

A trovare il corpo del 34enne, nella mattinata di domenica 17 maggio, è stata la madre. Secondo le prime ricostruzioni, Federico Benetello aveva trascorso le ore precedenti in modo del tutto normale. Aveva cenato, era uscito con alcuni amici e successivamente era rientrato a casa per andare a dormire. Nulla avrebbe fatto immaginare il dramma che si sarebbe consumato poche ore più tardi.

I soccorsi arrivati in casa

Quando la madre si è accorta che il figlio non dava segni di vita ha immediatamente chiesto aiuto ai sanitari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, ma per il giovane non c’era ormai più nulla da fare. Secondo i primi accertamenti esterni eseguiti sulla salma, il decesso sarebbe avvenuto durante la notte in modo improvviso. Il 34enne non soffriva di particolari patologie conosciute.

Chi era Federico Benetello morto a Cittadella

Federico Benetello aveva frequentato l’Ipsia Galileo Galilei di Castelfranco Veneto. Dopo il biennio scolastico aveva scelto di entrare subito nel mondo del lavoro, trasformando la passione per la tecnologia in una professione. Negli anni era diventato un volto molto conosciuto nel settore della telefonia e della riparazione di dispositivi elettronici. Oltre al lavoro, Federico coltivava una forte passione per la musica elettronica, in particolare per la tech-house.

Le cause della morte da chiarire

Le cause del decesso restano ancora da accertare. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un malore improvviso, forse un infarto fulminante. Sarà però l’autopsia, già disposta nelle prossime ore, a chiarire con precisione cosa abbia provocato la morte del 34enne nel giorno del suo compleanno.

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