È il secondo più giovane tennista italiano vincente al Roland Garros dopo Jannik Sinner

Esordio vincente al Roland Garros per Federico Cinà. Domenica 24 maggio, il tennista palermitano di 19 anni, numero 238 del ranking Atp, ha conquistato il primo successo della sua carriera in un torneo del Grande Slam battendo in cinque set lo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7(6), 6-4.

Sul campo parigino, il giovane ha mostrato personalità e qualità tecniche sorprendendo il gigante americano dopo un primo parziale giocato con maggiore prudenza, inevitabile per un debutto in una sfida al meglio dei cinque set.

Il padre è stato il coach di Roberta Vinci

Nato a Palermo il 30 marzo 2007, Federico Cinà è figlio di Francesco, storico coach e mentore di Roberta Vinci, finalista agli US Open, e di Susanna Attili con dei trascorsi da giocatrice professionista. Arrivato al tabellone principale attraverso le qualificazioni, il siciliano ha saputo crescere nel corso del match mettendo in difficoltà Opelka con variazioni continue, palle corte e vincenti lungo linea.

Dopo aver perso il primo set, Cinà ha preso progressivamente il controllo della partita imponendo il proprio ritmo e costringendo l’americano a rincorrere. Decisivo il quinto set, nel quale il giovane siciliano ha mantenuto lucidità e intensità fino al punto finale.

Grazie a questo successo, il tennista azzurro accederà al secondo turno del Roland Garros, dove sfiderà il vincente della partita tra Jesper de Jong e Stan Wawrinka, campione del Roland Garros nel 2015. Con questo successo Federico Cinà diventa il secondo tennista italiano più giovane a vincere una partita al Roland Garros dopo Jannik Sinner.

Schifani: “Palermo e la Sicilia orgogliose di te”

Renato Schifani plaude alla vittoria del 19enne siciliano nel primo turno del Roland Garros: “Complimenti a Federico Cinà, giovane talento palermitano che oggi ha regalato una grande emozione a tutta la Sicila e all’Italia del tennis. Vincere al debutto in uno Slam, al Roland Garros, dopo una battaglia di oltre tre ore contro un avversario di altissimo livello, è il segno di un carattere forte, di sacrificio e di straordinaria determinazione.

“A Federico va il mio abbraccio e l’augurio di continuare questo splendido percorso con l’umiltà e la passione che lo stanno già rendendo un esempio per tanti ragazzi siciliani. Palermo e la Sicilia sono orgogliose di te“, conclude il presidente della Regione Siciliana.

I complimenti di Lagalla

“Rivolgo i miei più sinceri complimenti a Federico Cinà per questa straordinaria vittoria al Roland Garros. Federico ha dimostrato talento, determinazione e grande maturità sportiva, scrivendo già una bellissima prima pagina della sua giovane carriera e della storia del tennis palermitano e italiano.

La sua impresa, ottenuta contro un avversario di grande esperienza e prestigio, rende orgogliosa tutta la nostra comunità e rappresenta un esempio positivo per tanti giovani che inseguono i propri sogni attraverso il sacrificio e la passione.

A Federico mando un affettuoso abbraccio e l’augurio di raggiungere nuovi e importanti traguardi sportivi, con la certezza che Palermo continuerà a sostenerlo con entusiasmo e orgoglio”. Così il sindaco Roberto Lagalla

Chi è Federico Cinà che ha debuttato vincendo al Roland Garros

Federico Cinà ha iniziato a impugnare la racchetta fin da piccolo. Negli ultimi anni il giovane palermitano ha bruciato le tappe diventando uno dei talenti italiani più promettenti del panorama internazionale. Prima del salto tra i professionisti, Cinà si era già fatto notare nel circuito junior.

Tra i risultati più importanti figurano la semifinale agli US Open Juniores e gli ottavi di finale raggiunti sia al Roland Garros sia a Wimbledon. Prestazioni che avevano attirato l’attenzione degli addetti ai lavori sul suo talento.

La crescita e la wild card a Miami

La crescita del tennista siciliano è diventata impressionante soprattutto nell’ultimo anno. Nel 2024 Federico Cinà era partito dalla posizione numero 1853 del ranking mondiale riuscendo a chiudere la stagione al numero 521 grazie a una serie di risultati di alto livello. Tra questi spicca il primo titolo ITF conquistato a Buzău.

A marzo 2025 è poi arrivata anche la wild card per il Miami Open, torneo che ha segnato il suo debutto ufficiale nel circuito maggiore ATP.