Femminicidio a Battipaglia: fermato un 38enne

Non è chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida

1' DI LETTURA

Un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 settembre, a pochi chilometri da Salerni, precisamente in località Lago di Battipaglia.

Il delitto è avvenuto nell’abitazione della coppia. Al momento dell’omicidio in casa non erano presenti i figli.

Non è chiaro se i vicini abbiano sentito qualcosa, così come non è noto chi ha allertato le forze dell’ordine. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica di cosa è accaduto.

La donna sembra sia stata ferita alla gola, ma sarà l’autopsia a darei riscontro definitivo di quanto accaduto.

I figli della coppia, entrambi minorenni, sono stati affidati a dei familiari.