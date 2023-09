Femminicidio, a Marsala un murale per Marisa Di Leo

Sarà sotto l'arco di Porta Garibaldi: l'opera è di Fabio Ingrassia

MARSALA – Un murale raffigurante Marisa Leo, la donna di 39 anni originaria di Salemi uccisa nelle campagne tra Marsala e Mazara del Vallo dall’ex compagno Angelo Reina, 42 anni, che poi si suicidato, è stato realizzato a Marsala su una delle pareti sotto l’arco di Porta Garibaldi dall’artista Fabio Ingrassia. Il murale raffigura la donna in giacca rossa che tiene in mano un cartello sul quale è scritto: “La mia essenza non è merce di scambio. Stop violenza!”.

Sotto, appoggiate al muro, qualcuno ha lasciato tre rose rosse. “Sono fermamente convinto – scrive l’artista su Facebook – che l’arte cambierà il mondo, che con l’arte si può arrivare al cuore delle persone, anche le più dure. Per questo motivo ho deciso di donare gratuitamente il mio dipinto #Stopviolence perché possa arrivare a tutti. Basta andare sul mio sito e scaricare il file. Con la speranza che sia l’ultima volta che tutto questo accade”.