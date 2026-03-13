 Femminicidio a Messina, l'uccisione di Daniela: fissata l'autopsia
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Femminicidio a Messina, l’uccisione di Daniela Zinnanti: fissata l’autopsia

Sarà il professore Alessio Asmundo ad effettuare gli esami sul corpo della donna
le indagini dopo il delitto
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MESSINA – Oggi pomeriggio sarà conferito l’incarico dal pm di Messina Roberta La Speme per l’autopsia che sarà eseguito domani all’ospedale Papardo sul corpo di Daniela Zinnanti, 50 anni, uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio, che ha confessato, a Messina.

Femminicidio a Messina, fissata l’autopsia

Sarà il professore Alessio Asmundo ad effettuare l’autopsia sul corpo della donna alla presenza dei colleghi Daniela Sapienza e Nino Bondì, nominati rispettivamente dai legali di Bonfiglio gli avvocati Antonio Giacobello e Oleg Traclò e della famiglia della vittima.

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