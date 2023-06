Femminicidio nel Milanese, incinta di 7 mesi uccisa dal compagno

L'uomo ha confessato e ha indicato ai carabinieri il luogo in cui era stato nascosto il cadavere

MILANO – Femminicidio nel Milanese. Trovato nella notte il cadavere di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese scomparsa da cinque giorni nel Milanese. Il fidanzato, Alessandro Impagnatiello ha confessato e ha dato indicazioni ai carabinieri su dove ha nascosto il corpo della giovane, che aveva scoperto una sua relazione parallela.

Secondo fonti investigative, il 30enne ha consentito ai militari di ritrovare il cadavere della donna. Era nascosto in un piccolo terreno alle spalle di alcuni box di una palazzina in via Monte Rosa, a Senago. Il pm Alessia Menegazzo sta conducendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe ucciso la compagna a coltellate dopo una lite in casa. Poi avrebbe tentato, senza riuscirci, di bruciare il cadavere.

