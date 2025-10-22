L’incidente in via Lanza di Scalea: muore dopo tre mesi in ospedale

Fedele Fiore era ricoverato al Trauma center di Villa Sofia

PALERMO – Era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente, dopo quasi tre mesi di agonia è deceduto in ospedale. Fedele Fiore, 49 anni, è morto al Trauma center di Villa Sofia. L’incidente si era verificato nel primo pomeriggio del 26 luglio in via Lanza di Scalea, all’angolo con via Guttuso.

La dinamica

In base a quanto è stato ricostruito dall’Infortunistica della polizia municipale, l’uomo viaggiava su un Honda Sh 300 quando è avvenuto il terribile impatto con un Fiat Doblò.

Una volta lanciato l’allarme, sul psoto erano giunti i sanitari del 118 che l’avevano trasportato in condizioni gravissime a Villa Sofia. Da quel giorno, i familiari e gli amici di Fiore avevano sperato nel miracolo, ma nelle ultime ore la situazione è precipitata, fino al decesso accertato ieri, 21 ottobre.

Le indagini

Le indagini della polizia municipale sono tuttora in corso, l’uomo alla guida del Doblò, che nell’impatto era rimasto illeso, rischia adesso l’accusa di omicidio stradale.

Tre vittime in tre giorni

Nel giro di tre giorni, tre vittime della strada a Palermo e in provincia. Ieri, a Termini Imerese ha perso la vita Calogero Bisesi, 25 anni. Il giovane, dopo essere uscito di strada con il suo scooter è finito contro un palo della luce. Francesco Luca, 24 anni, è invece deceduto al Civico dopo nove giorni, dopo un terribile incidente avvenuto in piazza Verdi a Palermo, in pieno centro.