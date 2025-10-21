Morto a 24 anni nell’incidente in centro: “Non si può accettare”

Il dolore degli amici e dei familiari per Francesco Luca

PALERMO – “Ci hai lasciato, è finito tutto. Bello come il sole, a soli 24 anni non si può accettare”. Dolore nelle parole dei familiari di Francesco Luca, il ragazzo di 24 anni deceduto al Civico di Palermo dopo un terribile incidente stradale. Il tragico epilogo dopo nove giorni di ricovero nel reparto di Neurorianimazione, dove ieri, 20 ottobre, si sono spente le speranze.

L’incidente in centro a Palermo

Troppo gravi le lesioni riportate nell’impatto, avvenuto in piazza Verdi all’incrocio con la via Pignatelli Aragona. Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, il giovane era in sella al sui Piaggio Liberty, quando ha perso il controllo ed è finito violentemente sulle auto in sosta. Il calvario è iniziato poco dopo, con il trasporto in ospedale in codice rosso e poi il ricovero, durante il quale non ci sono stati segni di ripresa.

Il dolore dei familiari e degli amici

Angoscia e paura per la famiglia e gli amici, che fino all’ultimo hanno sperato di poterlo riabbracciare. “Nove giorni intensi e strazianti – è il messaggio scritto sui social dal cugino del 24enne – pieni di attese fuori da quella porta della rianimazione. Nove giorni fatti di preghiere da parte di tutti. E così non ci sei più, non ci credo ancora. Abbiamo sperato fino all’ultimo che accadesse un miracolo, ma Dio ti ha voluto con sé”.

“Manchi già a tutti”

E ancora: “Ciccio, ma perché? Volevo rivedere i tuoi occhi aperti – scrive un amico – volevo riabbracciarti, stringerti forte e poi trascorrere ancora tanto tempo insieme. Avevi una vita davanti, come possiamo rassegnarci a quello che è successo? Mi manchi fratello”.

Giovani vite spezzate

Francesco Luca allunga la lista di giovani vittime delle strada a Palermo e in provincia. Tra agosto e settembre, il più alto numero di incidenti mortali, con gli schianti che sono costati la vita a Patrick Thomas Nicholson, 20 anni, in viale Regione Siciliana e quello in cui sono rimasti uccisi Alessandro Lopriore, 21 anni e Gabriel Aliberti, 17 anni, in via Duca degli Abruzzi, davanti alla Palazzina Cinese.

E ancora l’incidente avvenuto a Boccadifalco in cui è morto il ventenne Samuele Gambino e, i primi di settembre, il drammatico impatto che non ha lasciato scampo ad Antonio Mazzola e Domenico Schiavo, di 27 e 22 anni.

L’incidente a Termini Imerese

L’ultima tragedia sull’asfalto risale soltanto alla scorsa notte, si è in questo caso verificata a Termini Imerese. Girolamo Bisesi, 25 anni, ha perso la vita in via Libertà a Termini Imerese. In base a quanto accertato dai carabinieri, ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica.