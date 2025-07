Ficarazzi, trovato con una pistola in auto: arrestato un 32enne

L'operazione dei carabinieri

FICARAZZI – I carabinieri della stazione di Ficarazzi e della Compagnia di Bagheria hanno arrestato un 32enne palermitano, residente a Bagheria e già noto alle forze di polizia, accusato di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. L’intervento è scaturito da una segnalazione al 112 di una lite in corso tra due persone in via Pietro Nenni.

All’arrivo dei militari, uno dei due uomini coinvolti nella lite, si era allontanato a bordo di un’auto. I militari lo hanno rintracciato mentre percorreva un’altra strada del centro. Fermato per un controllo, l’uomo ha sin da subito ha mostrato segni di evidente nervosismo. In seguito alla perquisizione dell’auto e personale i carabinieri hanno trovato nel vano porta oggetti una pistola semiautomatica Colt 1911 calibro 45, già armata e completa di due caricatori contenenti complessivamente 13 cartucce.

L’arma è risultata detenuta illegalmente e sequestrata. Il 32enne è stato portato nel carcere di Termini Imerese in attesa dell’udienza di convalida.